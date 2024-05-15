Balıkesirlilere, seçim döneminde suda indirim sözü veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, suda indirim müjdesini verdi. Balıkesirliler, haziran ayından itibaren suyu yüzde 15 indirimli kullanacak.

Seçim sürecinde, Balıkesirli hemşerilerine “suda indirim” sözü veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sözünü tuttu. Başkan Akın, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’nün (BASKİ) açılışını yaptığı ilk Genel Kurulu’nda suya yüzde 15 indirim yapılması önergesini meclis üyelerine sundu. Hane halkı ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan yüzde 15’lik indirim; konutlar, iş yerleri ve diğer tüm tarife gruplarını kapsayacak. Komisyonda görüşülmesinin ardından 28 Mayıs Salı günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı 2. birleşiminde oylanacak olan suda indirim kararı Balıkesirlilerin su faturalarını, haziran ayından itibaren 15 düşürecek.