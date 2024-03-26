31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Partilerde seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken İnegöl’de meydanlar hareketlenmeye başladı.

Seçim çalışmaları için İnegöl’e gelerek Orhaniye mahallesinde miting düzenleyen AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman ve Mustafa Varank, AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban, İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP ilçe Başkanı Uğur Bayram ile beraberindeki partililer hız kesmeden gece boyu seçim çalışmalarına devam ettiler. Seçim çalışmalarının son durağı olarak İnegöl’ü 3. Lig’de temsilen eden Kafkasspor’u tesislerinde ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Alinur Aktaş, rakiplerine gönderme yaptı.

Aktaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Bunların ne anaokulu açacağı var, bunların ne gençlik merkezi yapacağı var. Şimdi bu arkadaş sıralıyor ya; 47 km metro, raylı sistem, 26 km metrobüs buna ne para yeter ne güç yeter. Böyle bir ihtiyaç yok zaten. Arkadaşım bu kadar servis plakası var, bu kadar özel halk otobüsü var. Bu kadar mı hesap kitap bilmezsin sen, atış serbest ya. Hani bekara eş boşamak diye bir şey var, ben 20 yıldır belediye başkanıyım. Değerli kardeşlerim o yüzden bu camiada ondan etkilenecek yoktur ben biliyorum ama etrafınızda etkilenenler varsa bir de bunun yanına AK Parti zamanında siyaset yapmış, makam verilmedi diye görev verilmedi diye kızmış, başka bir taraflara kaçmış arkadaşlar var. AK Parti’ye ceza verme derdindeler; kazanma derdinde değiller, kaybetmeme derdindeler. Dolayısıyla arkadaşalar şu büyük fotoğrafa bakalım. Kişilere, şahıslara, kurumlara falan takılmayın, büyük fotoğrafa bakalım. Verdiğimiz mücadele orada. O yüzden ben her bir kardeşimizden sadece kendinizle alakalı değil çevrenizden de bu manada destek ve gayretle bu sürece katkı vermesini özellikle istirham ediyorum. Hiç şüpheniz olmasın 31 Mart akşamı seçildiğimizde, 1 Nisan sabahı ya Yavuz Sultandayız ya da Ulu Cami de şükür namazıyla başlayarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle bu millet için uğraşan bir liderle siyaset yapıyoruz.”