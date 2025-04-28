Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’nın en eski ticaret merkezlerinden olan Tarihi Uzunçarşı’nın 3. Etap 1. Kısım yapım ihale tarihini açıkladı. Tarihi çarşının 3. Etap projesi kapsamında Unkapanı tarafındaki 40 yapıyı kapsayan 1. kısmı için 8 Mayıs Perşembe günü ihaleye çıkacaklarını açıkladı. Başkan Alemdar açıklamasında, "Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi çarşımızı geleceğe taşıyacak önemli bir adım atıyoruz. Uzunçarşı’nın tarihi dokusunu bozmadan, özgünlüğünü artırmayı hedefliyoruz. İnşallah daha önce de açıkladığımız gibi Unkapanı tarafından 3. Etap çalışmalarımızı başlatıyoruz. Esnaflarımızın ticaretini aksatmadan işlemleri sürdürecek ve hızla restore edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Alemdar, "3. Etap dönüşüm çalışmalarını kısım-kısım gerçekleştireceğiz. 8 Mayıs Perşembe günü yapım ihalemizle Tarihi Çarşı’nın kuzey tarafından (Unkapanı tarafından) çalışmalarımızı başlatacağız. İlk adımda 40 adet binamızın restorasyonunu tamamlamış olacağız. Buradaki çalışmalar bittiğinde de diğer kısımlarda dönüşüm için gerekli adımları atacağız. Sakarya’mıza hayırlı olsun" diye konuştu.