Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’da pazar günü Filistin’in sesi olacak "Özgürlüğe Yürüyoruz" yürüyüşü ve "İnsanlığın umudu: Sumud" mitingi için tüm vatandaşlara çağrı yaptı. Alemdar, "Kalbi Gazze ile atan, Filistin davasını yüreğinde hisseden her bir vatandaşımızı bu sese, ses katmak için pazar günü meydanlara bekliyoruz" dedi.

Sakarya, aylardır katliamın, acının, gözyaşının merkezi olan Gazze’nin dünya kamuoyunda yer alması için güçlü bir ses oluyor. Birkaç gün önce, tüm sınırları aşıp Gazze karasularına ulaşarak dünyaya umudun bitmediğini, hala yaşadığını kanıtlayan "Sumud Filosu" bu konuda önemli bir kırılma noktası oldu. Daha sonra kurumların ortak bir noktada birleşerek Türkiye çapında bir oluşum olarak kurduğu "Filistin’e Destek Platformu" Sakarya’da önemli bir organizasyon planladı. Binlerce kişinin katılması beklenen organizasyon 5 Ekim Pazar günü 14.00’da Millet Bahçesi’nden başlayacak. Diğer bir program ise yürüyüşün bittiği Demokrasi Meydan’ında Büyükşehir ve platformun ortak düzenleyeceği "İnsanlığın Umudu Sumud" mitingi olacak. Tüm Sakaryalıları Gazze’nin acısını dünyaya haykırmak için yürüyüşe ve mitinge davet eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Sakarya’nın kalbi daima Sumud Filosuyla olacak" vurgusu yaptı.

Alemdar, "Kalbi Gazze ile atan, Filistin davasını yüreğinde hisseden her bir vatandaşımızı bu sese, ses katmak için pazar günü meydanlara bekliyoruz. İlk günden bu yana şehrimizin Filistin hassasiyeti, bu konuda gösterdiği tutum hepimizin takdirini kazanmıştır. Sumud Filosu ile yeşeren umudu daha fazla canlandırmak için şimdi meydanlara iniyoruz. Bilinmelidir ki şehrimizin kalbi her zaman Sumud’ladır. Gelin sesimizi birlikte yükseltelim, gelin Filistin’i birlikte haykıralım Sakarya" diye konuştu. Yürüyüş ve mitinge binlerce kişinin katılması, Sakarya’dan güçlü bir sesin yükselmesi bekleniyor.