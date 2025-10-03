Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano sporcuları, Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışları’nda farklı kategorilerde mücadele veren sporcular, ikincilik kupasını kaldırmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano sporcuları, önemli bir başarıya daha imza attı. 29 ve 30 Eylül tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışları’nda kürek çeken sporcular, ikincilik kupasını kaldırmaya hak kazandı. Zorlu mücadelede 500 metre yarışlarında U14 Erkekler kategorisinde Batuhan Kordon dördüncü olurken, U13 Erkekler kategorisinde Haktan Yağız Güz birinci, Efe Berk Güz ikinci, Yusuf Zorlu dördüncü ve Taha Mert Tunç beşinci sırada yer aldı. 200 metre yarışlarında ise U14 Erkekler kategorisinde Batuhan Kordon dördüncü oldu. U13 Erkekler kategorisinde Haktan Yağız Güz birinci, Yusuf Zorlu ikinci, Efe Berk Güz dördüncü ve Taha Mert Tunç beşinci olarak yarışları tamamladı.