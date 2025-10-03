Beyoğlu’nda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri, barınaktaki hayvanlarla buluşturuldu. Çocuklarla birlikte etkinliğe katılan Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, hayvan sevgisinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekti.

Beyoğlu Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya yönelik özel bir etkinlik düzenledi. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Yuvamız Beyoğlu Anaokullarından gelen 5 yaş grubu öğrenciler hazırladıkları boyama çalışmaları ile yeni hizmete açılan Kedi Evi’nin duvarlarını süsledi. Minik öğrenciler, daha sonra hayvanları besledi ve hekimler eşliğinde yerleşkede bulunan ameliyathane ile Sahipsiz Hayvan Bakımevi’ni gezdi. Etkinliğe katılan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, birlikte boyama yaptığı çocuklara hayvan sevgisinin önemini anlattı.

"Çocuklarımıza hayvan sevgisinin küçük yaşta kazandırılması çok önemli"

Hayvan sevgisinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çeken Karaahmetoğlu, "Yarın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Biz de bu vesileyle bugün çocuklarımızla birlikte anlamlı bir etkinlikte bir araya geldik. Hem yaptığımız resimlerle barınağımızı güzelleştirdik hem de can dostlarımızla güzel vakit geçirdik. Çocuklarımızın hayvanlarla kurduğu bu güzel bağı görmek bizleri çok mutlu etti. Beyoğlu Belediyesi olarak çocuklarımızı bu bilincin bir parçası yapmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımıza hayvan sevgisinin küçük yaşta kazandırılması çok önemli" dedi.