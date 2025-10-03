Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde "Milli Teknoloji Atölyesi ve Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji Laboratuvarı" düzenlenen törenle açıldı. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üniversite yönetimi, öğrenciler ve Ağaoğlu ailesi katıldı.

Tören öncesinde Bakan Kacır, kampüs girişinde öğrencilerin hazırladığı teknolojik maketleri tek tek inceleyerek gençlerle sohbet etti. Öğrencilerin projeleri hakkında bilgi alan Kacır, gençlerin teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılışta ilk olarak Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz söz aldı, "Dünyanın rekabet ortamı içerisinde endüstriyel ve iktisadi olarak bu rekabete güçlü bir şekilde karşılık verebileceği, önemli hamleleri gerçekleştirdiğimiz yılların içerisindeyiz. Milli teknoloji hamlesi ifadesi bunu bütünüyle göstermiş oluyor" dedi.

Ardından aileyi temsilen Ahmet Ağaoğlu, merhum Arif Ağaoğlu’nu rahmetle andı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasına sanayinin başkenti Bursa’nın önemine vurgu yaparak başladı, "Sanayinin, üretimin, katma değerin, istihdamın, emeğin şehri Bursa’mız, üniversite-sanayi iş birliğinde örnek şehirlerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, "Elbette bilim ve teknoloji temelli kalkınma yolculuğumuzda en az bu kazanımlar kadar önemli olan; araştırma yetkinliğimizin ekonomik kıymete dönüşmesi, üniversitelerimizin sahip oldukları kapasite ve kabiliyetlerle araştırma ve inovasyon ekosistemimizi çok yönlü besleyen, sanayicilerimiz ve girişimcilerimizle omuz omuza çalışan dinamik bir yapıya kavuşmasıdır. ’Türkiye Yüzyılı’nda bilimde ve teknolojide öncü, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının üniversitelerimizce yetiştirilmesi önceliğimizdir. Son yıllarda üniversitelerimizle sanayimiz arasındaki sinerjiyi güçlendiren önemli adımlar attık. Üniversitelerimizin bilgi ve araştırma potansiyelini Ar-Ge ve inovasyon odaklı kalkınmamız için harekete geçiren teknoparklarımızın sayısını 23 yılda 2’den 113’e çıkardık. 23 yıl öncesinin Türkiye’sinde sadece 56 şirket teknoparklarda faaliyet gösteriyorken, bugün araştırma, geliştirme, inovasyon odaklı çalışan 11 bin 500 teknoloji girişimi var. Eklemeli imalat, yerli ilaç ve aşı, sürdürülebilir tarım, elektrikli araç, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, kuantum gibi stratejik alanlarda kurduğumuz 20 yüksek teknoloji platformuyla, Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini hızlandırıyoruz. 6550 sayılı Kanun kapsamında 7,2 milyar lira kaynak sağladığımız 12 ulusal araştırma altyapısı, sağlık teknolojileri, çip, nano malzemeler, optik, yenilenebilir enerji, raylı sistem teknolojileri gibi kritik alanlarda yürüttüğü çalışmalarla sanayimizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini derinleştiriyor."

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna vurgu yaparak sözlerine devam eden Kacır, "Gençlerimizin önünü açmak, onları teknolojinin sadece kullanıcısı değil üreticisi kılmak için bu tür atölyeler kritik bir rol üstleniyor. Bursa, Türkiye’nin sanayi başkenti olduğu kadar aynı zamanda teknolojiye yön verecek gençlerimizin yetişeceği bir merkez haline geliyor" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye’nin yüksek teknoloji yolculuğunda gençlere güven duyduklarını ifade ederek, "Togg’un geliştirilmesinden, savunma sanayisindeki yerlileşme hamlelerine kadar attığımız her adımda gençlerimizin imzası var. Buradaki atölye de yeni nesil girişimcilerin, mühendislerin ve bilim insanlarının yetişmesine vesile olacak" ifadelerini kullandı.

Togg’un Türkiye’nin teknoloji vizyonunun sembolü olduğunu vurgulayan Kacır, "Togg’la birlikte, Türk Milletinin kaybettirilmek istenen özgüveni dirildi. Unutturulmak istenen hayalleri gerçeğe dönüştü" dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirilirken, Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Atölyemiz ile Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarlarının Bursa’mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" sözleriyle açılışı tamamladı.