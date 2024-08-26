Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümünü kutlayarak, “Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin kaderini değiştiren, tarihe yön veren kahramanlık destanıdır. Malazgirt’te başlayan bu kutlu yürüyüşü, Türkiye Yüzyılı meşalesiyle aydınlatıyor, güçlü ve büyük Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz” dedi.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Alkan mesajında şü ifadelere yer verdi.:“Şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olan Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla ve gururla karşılıyoruz.

O gün Malazgirt ovası, Sultan Alparslan ve kahraman ordusunun sarsılmaz dirayetine şahitlik etmiştir. İman ve inancını yüreğinde bir mücevher gibi taşıyan kahramanlarımız, sayıca çok daha üstün olan Bizans ordusunu tarumar etmiş, neticesinde ise Anadolu, milletimizin bu coğrafyadaki hâkimiyet nişanı olmuştur.

Sultan Alparslan’ın “Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır” dediği bu topraklar, bu kutlu fetihle kendi âli hüviyetine kavuşmuş, o günden bugüne necip milletimizin sarsılmaz kalesi, birliğimizin ve dirliğimizin teminatı olmuştur.

Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin kaderini değiştiren, tarihe yön veren kahramanlık destanıdır. Anadolu’yu medeniyetimizin sancağı haline getiren bu zafer; ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes bir mirastır. 3 kıta 7 iklime açılan şanlı fetihlerin anahtarıdır.

Bizler bu mirası asırlardır aynı ruhla yaşatıyor, aynı azimle yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Malazgirt’te başlayan bu kutlu yürüyüşü, Türkiye Yüzyılı meşalesiyle aydınlatıyor, güçlü ve büyük Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.

Şanlı zaferin 953. Yılı vesilesiyle, başta Sultan Alparslan ve Malazgirt’in aziz şehitleri olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Aziz milletimizin Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü kutlu olsun. Allah, birliğimizi ve dirliğimizi daim kılsın.”