Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Bursa ilçeleri aday tanıtım toplantısında mevcut İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için yeniden aday olarak gösterildi.

GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURDUK, DEVAM ETTİRECEĞİZ

Başkan Alper Taban, Tofaş Spor Salonu’nda düzenlenen görkemli aday tanıtım toplantısında yeniden İnegöl Belediye Başkanı adayı olarak açıklandı. Başkan Taban, en büyük proje gönüllere girebilmektir diyerek İnegöllülerle kurdukları gönül köprüsünü devam ettireceklerini iletti. Başkan Alper Taban yeni döneme dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘’81 ilden tüm vatandaşlarımızın bir arada huzur içinde yaşadığı, kardeşlik bağının en güçlü temsili olan İnegöl’e yeniden hizmet etmek için aday olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu kutlu göreve layık gören Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm parti büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2017 yılında atama ile başlayan belediye başkanlığı süreci, 2019’daki yerel seçimlerindeki zaferimizle devam etti. Vatandaşlarımızın teveccühü ile 5 yıldır sürdürdüğümüz İnegöl’e hizmet seferberliğini alnımız ak bir şekilde gerçekleştirdik. Süreç içerisinde partimizin tüm kademeleriyle hep istişareli şekilde çalışmalar yaparak derdimiz sadece İnegöl’e hizmet oldu. 2017’de de demiştim, şimdi de aynısını söylüyorum; en büyük proje gönüllere girebilmektir. İnegöllü vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurduk, bundan sonra da devam ettireceğiz. İnegöl olarak her zaman üzerimize düşeni yaptık. Tüm dünyanın etkilendiği koronavirüs süreci olsun, sel ve deprem felaketleri olsun, en son da 11 ilimizin etkilendiği asrın felaketinde de olsun her zaman birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek çalışmalar yürüttük. Aslında Türk milletimizin en büyük özelliği de ‘’kardeşliğidir.’’

İNEGÖL İSİM ZENGİNİ ŞEHİRDİR

Başkan Taban adaylık süreci ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise ‘’AK Parti’mizde mevcut belediye başkanları doğal aday adayıdır. Tekraren bir başvuru yapması gerekmiyor. Parti büyüklerimiz yaptıkları araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda kararını açıklıyor. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere partimizin tüm kademelerine, milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Nitekim bugün Alper Taban ismi zikredilmiş olsa da her bir aday adayı kıymetlidir. Aslında bu İnegöl’ün ne kadar isim zengini olduğunun göstergesidir. Süreç içerisinde tüm aday adayları kendi kampanyalarını yürüttü. Bugün ise tek çatı altında toplanarak tıpkı 18 ve 28 Mayıs tarihlerinde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de hem Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde, hem de İnegöl Belediyesi’nde AK Partimizin ve Cumhur İttifakımızın en güzel sonucu alması için el birliğiyle çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.

İNEGÖL’E YENİ KAZANIMLAR ELDE ETTİRMEK İSTİYORUZ

Başkan Taban, yeni döneme dair planlamalarının olduğunu ve İnegöl’e yeni kazanımlar elde ettirmek istediklerini ifade ederek ‘’Sanayisi, tarımı, turizm ve kültürel zenginlikleriyle gün geçtikçe büyüyen İnegöl’e yeni kazanımlar elde ettirmek istiyoruz. Bu kapsamda arka planda sürdürdüğümüz çalışmalarımız var. Süreç içerisinde bunları paylaşacağız. İnegöl; sanayisi başta olmak üzere pek çok farklı iş imkânıyla her yıl göç alan bir şehir. Biz de bu şehre daha neler kazandırabiliriz konusunda çalışıyoruz. İnegöl’de yaşayan her bir vatandaşımızın hakkını hukukunu gözeterek adaletli bir yönetim şekliyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile eser belediyeciliğine devam edeceğiz.’’ şeklinde konuştu.

İNEGÖL’Ü YENİDEN HEP BİRLİKTE YÖNETMEYE TALİBİZ

’’Ben değil biz’’ diyerek ortak yönetim şekliyle İnegöl’de çalışmalar yürüttüklerini ve Cumhur İttifakı adayı olarak yeniden hep birlikte İnegöl’ü yönetmeye talip olduklarını söyleyen Başkan Alper Taban sözlerini şöyle sonlandırdı: ‘’Göreve geldiğimiz günden bu yana genci, yaşlısı, sanayicisi, çiftçisi, esnafı velhasıl tüm vatandaşlarımız ile birlikte hareket ettik. Tüm fikirler bizim için önemli. Yine aynı şekilde İnegöl’ü yeniden hep birlikte yönetmeye talibiz. Bize inanan, güvenen vatandaşlarımızı mahcup etmemek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçe Başkanımıza, teşkilatımıza, parti büyüklerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnegölümüze, Bursamıza hayırlı olsun inşallah."