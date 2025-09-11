Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

Suriye Harekât Alanlarında toplam 593 kilometre tünel imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son bir hafta içerisinde sınır ötesinde gerçekleştirdiği faaliyetlere dair bilgi veren Tuğamiral Zeki Aktürk, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir. Suriye Harekât Alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında ise bugüne kadar 236 kilometre Tel Rıfat’ta, 357 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 593 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 303 şahıs yakalandı"

Türkiye’nin hudut güvenliği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da bilgilendirmede bulunan Zeki Aktürk, "Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 303 şahıs yakalanmış, 726 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 137, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 49 bin 444 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 30 kilogram (30.171 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı. Suriye’nin savunma kapasitesini ve terörle mücadele etkinliğini artırmak amacıyla askerî eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başlandığını belirten Aktürk, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, Türkiye’nin ve bölgenin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan terör örgütlerinin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına izin verilmeyeceğini, bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumun net olduğunu vurguladı.

"İsrail’in; terörizmi devlet politikası hâline getirdiği bir kez daha gözler önüne serilmiştir"

İsrail’in Gazze’de insanları açlığa mahkum etmeye devam ettiğini hatırlatan Aktürk, "İsrail’in Gazze kentinin çeşitli noktalarında masum insanları, evleri, çadırları ve sığınma merkezlerini hedef alması, gözünün ne derece dönmüş olduğunu ve yaşattığı insani trajedinin boyutlarını ortaya koymaktadır. Ayrıca, İsrail; Katar’a düzenlediği alçakça saldırı ile bölgedeki hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha eklemiştir. Böylece İsrail’in; terörizmi devlet politikası hâline getirdiği, istikrarsızlığı derinleştirmeye çalıştığı, çatışmadan beslendiği ve barışa tamamen karşı olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Uluslararası topluma; İsrail’in aktif yöntemlerle durdurulmadıkça Katar’da olduğu gibi pervasız saldırılarını daha da genişleterek kendi ülkesi dâhil tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor, daha fazla sorumluluk üstlenme çağrımızı yineliyoruz. Egemenliğinin açıkça ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkânlarımızla Katar’ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz" diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

İskenderun’da şehit olan iki askerin ölüm sebebi ‘hipertermi’

Bakanlık kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında şehit düşen askerlerle ilgili idari tahkikatın ve adli tıp raporunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında 25 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimizle ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının ‘uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu’ meydana geldiği mütalaa edilmiştir. Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir. Konuya ilişkin adli süreç ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Bu vesileyle, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

"İsrail’in Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır"

Bakanlık kaynakları, İsrail’in Suriye’de ve son olarak Katar’da gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili olarak sorular üzerine şunları söyledi: "İsrail’in Suriye topraklarında ve Katar’da gerçekleştirdiği saldırılar, uluslararası hukuka aykırı olup, her iki ülkenin egemenlik haklarına açık bir saldırıdır. Bu tür provokatif eylemler, bölgedeki gerginliği tırmandırmakta ve barış çabalarını olumsuz etkilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’deki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sürdürmektedir. Bu kapsamda İsrail’in Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye’de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen beşinci kol faaliyetleri ve algı operasyonlarına karşı dikkatli ve sağduyulu olunması büyük önem taşımaktadır. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da bu dezenformasyon faaliyetlerine bilinçli ya da bilinçsiz şekilde alet olduğu görülmektedir. Her geçen gün daha da kontrolsüz hale gelen sosyal medya, gelecekte bir beka sorunu haline gelme potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle halkımızın, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır."

"Suriye’nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir"

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorulara da şu yanıtları verdi:

"Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye Hükümeti tarafından halkın huzur ve refahına doğrudan katkı sağlayacak şekilde başta DEAŞ olmak üzere bölgenin terörden arındırılması yönündeki taleplerini dikkate alıyor, bu çerçevede Suriye ile eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.13 Ağustos 2025 tarihinde ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ imzalanması sonrasında Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli ve planlı bir şekilde yürütülmektedir. Suriye’nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır."