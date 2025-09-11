Toplantıda Bursa’nın kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla bir konuşma yapan Başkan Bozbey, 11 Eylül 1922 tarihinin milletin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığının en güçlü simgelerinden biri olduğunu dile getirdi. Bozbey, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına tüm Bursalıların bu mücadelede yer aldığını vurgulayarak, bugün özgürce yaşanıyorsa bunun o gün canını ortaya koyan kahramanlar sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnetle andığını belirten Bozbey, emanete sahip çıkmanın, Bursa’yı daha güçlü ve kardeşçe bir kent haline getirmenin, Cumhuriyetin değerlerini koruyarak geleceğe güvenle yürümek anlamına geldiğini ifade etti. Birlik olmanın gücü artırdığını, birlikte kazanıldığını belirten Bozbey, konuşmasını “11 Eylül, Bursa’nın kurtuluşudur. Kutlu olsun” sözleriyle bitirdi.

Konuşmanın ardından mecliste saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Gündem maddeleri arasında yer alan Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının, Raif Kaplanoğlu’nun Bursa Belleği Şartlı Bağış Protokolü’ne ilişkin müşterek raporu oy birliğiyle kabul edildi. Kabulün ardından Başkan Bozbey, Kaplanoğlu’na teşekkür ederek ilerleyen dönemde kendisinin onurlandırılması gerektiğini dile getirdi.