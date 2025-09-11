Başkan Aydın, TFF 2. Lig’de mücadele eden yeşil beyazlı kulübe yeni sezonda başarılar dileyerek, Bursaspor’un en kısa sürede hak ettiği yere kavuşacağına inandığını söyledi. Ziyaret sırasında Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile de bir araya gelen Aydın, şu cümleleri kurdu;

"Bursaspor’umuzu Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde ziyaret ederek yeni sezonda başarı dileklerimizi ilettik. Kentimizin markası Bursaspor’un en kısa zamanda hak ettiği yerlere yeniden kavuşacağına inanıyorum. Başkan Enes Çelik’e misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."