Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü doğrultusunda kurulan İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi, düzenlenen törenle eğitim öğretim hayatına başladı.
Açılış törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yılmaz Argüden katıldı.
Türk basketbolunun geleceğine yön verecek bu özel proje; genç sporculara akademik ve sportif anlamda bütüncül bir eğitim sunmayı, bilinçli ve donanımlı spor insanları yetiştirmeyi hedefliyor.
2024–2025 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan ve en az iki sezon lisanslı olarak basketbol oynamış aday öğrencilerin başvurduğu okula yaklaşık 300 kişi müracaat etti. Yetenek sınavlarının ardından yapılan değerlendirme sonucunda 24 kız ve 24 erkek olmak üzere toplam 48 öğrenci, İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi’nin ilk öğrencileri olarak seçildi. İnegöl'den 13 yaşındaki Zeynep Su Bahadır 48 öğrenci arasına girerek ilçenin gururu oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri’nin haftalık 43 saatlik müfredat programına ek olarak öğrenciler, basketbolu tüm yönleriyle öğrenecekleri özel spor dersleriyle 4 yıl boyunca yoğun ve bilimsel bir eğitim sürecinden geçecek. Öğretmen kadrosunun tamamı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olup, beden eğitimi öğretmenleri antrenörlük belgesine sahiptir. Öğrenciler, her gün 08.30–16.00 saatleri arasında eğitim görecek; Basketbol Gelişim Merkezi’nde yer alan salonlarda uygulamalı antrenman derslerine katılacaktır.