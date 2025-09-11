Nilüfer Belediyesi, kentteki kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Rutin kontrollerin yanı sıra vatandaş ihbarlarını da dikkate alan belediye ekipleri, tespit edilen kaçak yapıları yıkıyor. Bu kapsamda son olarak Tahtalı Mahallesi’nde iş yeri olarak kullanılan toplam 2 bin 700 metrekare büyüklüğündeki üç kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

Ekipler önce, aynı işletmeye ait ve yan yana bulunan toplam 2 bin metrekarelik iki kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Daha sonra, yine Tahtalı Mahallesi’nde yer alan 700 metrekarelik başka bir kaçak yapının yıkımına geçildi. Tüm yıkımlar, zaman zaman karşılaşılan engellemelere rağmen polis ve zabıta ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

