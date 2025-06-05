Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ve Müslüman coğrafyasında süren katliamları kınayan Başkan Alper Taban, mazlum coğrafyaların bu bayramda da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

“MÜSLÜMAN COĞRAFYASINDA YAŞANAN İNSANLIK KATLİAMINI LANETLİYORUM”

Başkan Alper Taban mesajının başında şu ifadelere yer verdi: “Bayramlar, sevinç ve dayanışmanın zirveye çıktığı zamanlardır. Ancak ne yazık ki bu bayrama da yüreğimizde bir acıyla giriyoruz. Aylarca süren abluka, bombardıman ve masum sivillere yönelik saldırılar sonucu Gazze’de yaşanan insanlık katliamı hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Filistinli ve Müslüman coğrafyasındaki kardeşlerimizin yaşadığı zulmü lanetliyor, hayatını kaybeden tüm mazlumlara Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız Gazze, Filistin ve tüm mazlum coğrafyasının halkıyladır.”

“SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜNÜN HAKİM OLDUĞU BİR BAYRAM DİLİYORUM”

Bayramların toplumsal bağları güçlendiren kutsal zamanlar olduğuna işaret eden Başkan Alper Taban, sözlerine şöyle devam etti: “Bayramlar, bizi biz yapan değerlerin başında gelir. Yardımlaşma, paylaşma, dayanışma gibi güzelliklerin yoğun şekilde yaşandığı bu mübarek günler, aynı zamanda kalplerin yumuşadığı, kırgınlıkların sona erdiği zamanlardır. Kurban Bayramı da, dini ve manevi derinliği olan, bizlere hem Allah’a yakınlaşma hem de toplumsal bağlarımızı güçlendirme imkânı sunan kutlu bir zaman dilimidir.”

“BAYRAM BOYUNCA TEMİZLİK HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

İnegöl Belediyesi olarak, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Başkan Alper Taban şöyle devam etti: “Bayram süresince kurban kesim alanlarından temizlik hizmetlerine, zabıta ekiplerimizin denetimlerine kadar her noktada vatandaşlarımızın huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik sosyal destek faaliyetlerimiz de sürüyor. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin bu bayramda sevgiyle kuşatıldığı bir İnegöl hedefindeyiz. Temiz İnegöl hedefimiz doğrultusunda da bayram süresi boyunca temizlik hizmetlerimiz devam edecek. Bayramın ilk iki günü kurban atıkları toplanacak. Poşetlerin ağzı sıkıca bağlanması ve 153 hattı üzerinden İnegöl Belediyemize bildirimde bulunulduğunda kapı önünden gelip alacağız. Gelişigüzel atık atılmaması konusunda vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin.”

“BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA TÜM İLÇE HALKIMIZ DAVETLİDİR”

Belediye Başkanı Alper Taban, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran Perşembe saat 15.00’te Yeni Belediye Hizmet Binası girişinde gerçekleştirilecek olan resmi protokol bayramlaşma programına tüm İnegöl halkını davet etti.

GENÇLERE VE ÇOCUKLARA MESAJ: "BAYRAM GELENEKLERİNİ YAŞATIN"

Gençlere ve çocuklara da seslenen Başkan Alper Taban, bayram geleneklerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değini. Başkan Alper Taban, “Büyüklerimizi ziyaret ederek onların hayır dualarını almak, küçükleri sevindirmek ve bayramın ruhuna uygun hareket etmek hepimizin sorumluluğudur. Özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza bu gelenekleri öğretmeli, onları bayram sevincine ortak etmeliyiz.” dedi.

“KURBAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN”

Mesajını barış, huzur ve sağlık temennileriyle tamamlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu mübarek Kurban Bayramı’nın, ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor; tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.