İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabının 'Milletin Adamı‘nın mücadelesini anlattığını vurguladı.

Altun, paylaşımında, "Aşkınan Koşan Yorulmaz”, lider diplomasisinin zirve örneklerinden eser ve hizmet siyasetinin en güçlü projelerine, her gününü Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilmek ilmek dokuyan, “Daha Adil Bir Dünya” için her platformda hakikati haykırmaktan çekinmeyen bir liderin mücadelesidir. "Aşkınan Koşan Yorulmaz", ömrünü ülkesinin ve milletinin geleceğine adayan, daha güçlü bir Türkiye hedefiyle durmadan yorulmadan çalışan Milletin Adamı'nın mücadelesidir" dedi.

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı olarak Türkiye Yüzyılı’nın sağlam temellerini atan ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2024 yılında milletimize hizmet yolunda attığı her adımı “Aşkınan Koşan Yorulmaz” kitabında bir araya getirdiklerini kaydetti.