Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Futbol Kulübü’nün başarılı futbolcularını ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Futbol Kulübü’nün yöneticileri, başarılı futbolcuları ve aileleri ile çim sahada bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis Üyeleri Sezai İnci ve Serdar Çaldemir, Kulüp Başkanı Tolga Beyhan, Kulüp Yöneticileri Birkan Bedevi, Fatih Cesur ve Doğan Öz karşıladı. Sporcuları ve kulüp yöneticilerini selamlayan Başkan Bakkalcıoğlu, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kulüp yöneticilerinden Birkan Bedevi, Başkan Bakkalcıoğlu’na kulüp çalışmalarından bahsederek U14-U15 ve U16 takımlarının çeşitli turnuvalarda almış oldukları galibiyetler ve kazanmış oldukları kupalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra Başkan Bakkalcıoğlu başarılı futbolcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve akıllı saat hediye etti. Başkan Bakkalcıoğlu “Bozüyük Futbol Kulübü’nün Kulüp Başkanı Tolga Beyhan, Kulüp Yöneticileri Birkan Bedevi, Fatih Cesur ve Doğan Öz’e futbola gönül vermiş gençlerimize verdikleri sonsuz destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun” dedi.