Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, makamında ağırladığı Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği (METAK) Başkanı Ali Ekber Sakıcı ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

METAK Başkanı Ali Ekber Sakıcı ve beraberindeki dernek üyeleri Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu’na derneğin tişörtlerinden hediye eden METAK Başkanı Sakıcı, Başkan Bakkalcıoğlu’na derneğin hazırladığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilen projeleri hakkında bilgi verdi. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde de bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu’da dernek başkanı Sakıcı’ya ziyaretlerinin anısına plaket takdim ederek Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti. Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.