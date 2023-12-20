AK Parti Genel merkezinde düzenlenen toplantıya Samsun ve Balıkesir Belediye Başkanları, İl ve ilçe teşkilat üyeleri ile Bursa’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile ilçelerin teşkilat üyeleri katıldı.

Toplantıda Bursa teşkilatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Bursa’ya ve İnegöl’e dair taleplerini ileten Erdoğan, toplantı da İnegöl’e dair hedef ve isteklerini teşkilat üyelerine iletti.

Toplantıyla ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, “Bursa, Samsun ve Balıkesir illerini tüm ilçeleriyle beraber sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel merkeze davet etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer ilçe belediye başkanlarımızla alakalı kanaatlerimizi ana kademe ilçe başkanı olarak, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımıza, tüm teşkilatına sordu ve istişareler etti. Bizimde fikirlerimizi aldı. Bununla alakalı inşallah değerlendirmeyi yapacaklarını söyledi. İnşallah Aralık ayının sonuna Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklamaya başlayacaklarını, akabinde de Ocak ayında da ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağı şeklinde bizlerde bir intibah oluşturdu. Ama şu tarihte açıklayacağız demedi, çalışıyoruz dedi. Ayrıca aday belirlemede sizin kanaatleriniz bizim için önemli dedi ve bize de kanaatlerimiz sordu. Orada bizde fikirlerimizi, kanaatlerimizi ilettik sayın Cumhurbaşkanımıza” dedi.

Erdoğan’ın İnegöl’e dair özel ifadeler kullandığını da söyleyen Durmuş, “İnegöl'ü zaten kendisi de çok önemsediğini söyledi. İnegöl'de bizim için çok değerli. Diğer ilçeler gibi İnegöl'ünde özel bir yeri olduğunu söyledi. İnegöl'de inşallah bu noktada en doğru ve en güzel şekilde devam edecektir. Bizde olan mevcut olan belediyelerde oyumuz arttırmamız gerektiğini söyledi. Bizde olmayan belediyelerde özellikle İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir için çalışacağız dedi. İnşallah Allah'ın izniyle oraları da alacağız dedi. Oy anlamında bizlere bir hedef koymadı. Oyumuzu arttırarak vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Cumhur İttifakı'nın öneminden bahsetti.” şeklinde konuştu.