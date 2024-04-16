Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ’Tebrik’ ziyaretleri yoğun bir katılımla devam ediyor.

31 Mart 2024 günü yapılan yerel seçimler sonrası tekrar seçilerek göreve başlayan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile vatandaşların tebrik ve başarı dilekleri içerikli ziyaretleri devam ediyor. Misafirler Başkan Bakkalcıoğlu’nu ziyaret ederek seçilmesinden dolayı tebrik ettiler ve görevinde başarılar dilediler. Başkan Bakkalcıoğlu’da misafirlerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.