Yavuz Sultan Selim Ortaokulu tiyatro ekibi öğrencileri ve öğretmenleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu tiyatro ekibi öğrencileri ve öğretmenleri Önder Gün, Aslı Yıldız ve Ramazan Savaş ile makamında bir süre görüşerek sohbet etti. Öğrenciler Başkan Bakkalcıoğlu’na oynamış oldukları “Naaş’ı Muhteremler” adlı oyun hakkında bilgi verdi. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.