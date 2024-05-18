ANASİAD Genel Başkanı Hakan Birkan, 19 Mayıs’ın Türk gençliğine armağan edilmesinin Atatürk’ün gençlere duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Türk gençliğinin Atatürk’ün açtığı yolda ve gösterdiği hedeflere doğru yürüyerek, Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşıyacağına inandığını belirten Birkan, iş dünyasının gençlere olan güveninin de büyük olduğunu söyledi. Birkan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

“Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkıp, bağımsızlık mücadelemizin ilk adımını atmış ve bu önemli günü gençlerimize bayram olarak bırakmıştır. Atatürk, geleceğin gençlerin ellerinde ve yüreklerinde şekilleneceğine inanarak onlara güvenmiştir. Bizler de bu düşünce doğrultusunda, Türkiye’nin geleceğinin teminatı ve aydınlık yarınların mimarları olarak gençlerimize güveniyoruz. Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacak en büyük gücümüz gençlerimizdir. Türk iş dünyası olarak bize düşen sorumluluk, gençlerimize güvenmek ve onlara destek olmaktır. Atatürk’ün vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve birlik beraberliğimizin sağlanması hedefiyle başlattığı kurtuluş mücadelesinin yıl dönümünde, Türk iş dünyası adına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.”