Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yerel yönetimler için daha fazla destek talep ettiğini belirterek, "Yerel yönetimler bir çok bakanlığın da görevlerini üstleniyor. Yüzde 6’lık dilim yetmiyor. Bakan Şimşek’ten bunun arttırılması ve borçlarımızın taksitle kesilmesini istedik. Biz göreve geldiğimizden bu yana SGK ve vergi borçlarımızı harfiyen ödüyoruz" dedi. Bursa’da ithalat yapan firmalara bir ricada bulunan Başkan Bozbey, "Bursa 12 milyar ithalat yapıyor. İthalatçılarımız kodlama yaparken Bursa’yı tercih ederlerse Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesine 300 milyon liralık ek kaynak sağlanacak" dedi.

Ankara’da ziyaret ettiği Bakan Mehmet Şimşek’in kendilerini çok sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü’nü ziyarette detayları paylaştı.

Bakan Şimşek’in önerileri dikkatle dinlediğini kaydeden Başkan Bozbey, "Belediyeler olarak vergilerden yüzde 6 pay alıyoruz. Bu payın özellikle arttırılmasını istedik. Yerel yönetimler doğumdan ölüme kadar olan hizmetleri yapan; aynı zamanda birçok bakanlığın da sorumluklarını üstlenen kurumlar. Artık yüzde 6’lık pay dilimi ile yerel yönetimlerin yaşamalarının zor olduğunu gerçekten görüyoruz. Belediyeler gerçekten çok zor duruma düşüyor. Çünkü Aile Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı gibi bakanlıkların görevlerini de belediyeler yapıyor. Belediyeler doğumdan ölüme kadar her alanda hizmet veriyor. Ama bu alanlar bu görevler yükseldikçe elbette mali yönden de gelirlerinin fazlalaşması lazım. Bunu Sayın Bakan ile paylaştık. Kendisi bize, "haklısınız" dedi. Bu siyasi iradenin vereceği bir karar. Bunun yanında belediyelerin gelirlerini arttırması konusunda özellikle araçların egzoz ile ilgili emisyon vergilerinin yada buna benzer bazı kurumlardan pay verilmesi gerektiğinden bahsettik. Kendisi de hoş karşıladı, aslında dünyadaki bir çok belediyenin bir çok devletteki bir çok ülkelerdeki belediyelerin ne şekilde olduğunu bildiğini ifade etti. Biz de yerel yönetimler olarak gelirlerimizi arttırma çabasındayız" dedi.

Bursa’nın nüfusta 4.sırada, ihracatta 3.sırada olmasına rağmen merkezi bütçeden kişi başına payda 12 sırada olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, "Bursa’dan ithalat yapan firmalarımıza seslenmek istiyorum. Bursa 12 milyar ithalat yapıyor. Bursa’dan ithalat yapan firmalardan ricamız var. Ne olur ithalat kodlarına dikkat etsinler, ithalatı yaparlarken Bursa kodunu girerlerse o koddan dolayı ithalattan bir pay da belediyemize geliyor. Şu anda yaklaşık 12 milyar lira ithalat yapıyoruz. Bu kod ile birlikte 300 milyon lira civarında ek gelire de olacağız. Onun için özelikle iş dünyasından bunu beklediğimi ifade etmek istiyorum. Bunun yanında yine çeşitli alanlarda gelirimiz yükseltecek ek gelirler elde edilecek bir anlayışımız var. Merkezi Bursa’da olup başka vergi dairelerine kayıtlı 20 büyük firma için de görüşmemiz sürüyor. İyi bir mali disiplin politikası uyguluyoruz Geldiğimiz günden beri SGK ve vergi borçlarımızı harfiyen ödüyoruz. Borcumuz yok, borçlar tamamen önceki yönetimin borçları. Bunlar ile ilgili bakanımız ile görüştük ve yapılandırma talep ettik. "Uzun vadeli yapılandırma olur ise belediyelerin önü açılır" dedik. Bakanımız ile olumlu güzel bir görüşme yaptık. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerle birlikte 40 milyar lira civarında olan 2024 bütçesinin 2025 yılı için enflasyon oranında artış ile 60 milyar lira civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Stratejik planın onaylanmasının ardından bütçe çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.