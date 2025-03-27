Belediye ve iştirakleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ve hayata geçirilen hizmetleri, düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaşan Bozbey, “BUSKİ olarak, bugün itibarıyla en düşük kullanım tarifesine göre 1. kademede (0–18 m³) uygulanan 25,93 TL/m³ fiyat ile Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi arasında 22. sıradayız. Yani BUSKİ, su ve atıksu hizmetlerinde hem altyapı yatırımlarını sürdüren hem de halkına en uygun fiyatlardan hizmet sunan kurumlar arasında. Buski önemli bir kurum. Yaptığı iş çok önemli. Bunun içi Buski’ye kent olarak sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

GÜNCEL BORÇ

Güncel borcu da açıklayan Başkan Bozbey, “Borcumuz toplam 29,5 milyar TL’ye düştü. 2 milyar 300 bin lira civarında bir borcu azaltmışız. Doların her 1 lira artışında 350 milyon lira artıyor. Yüzde 75’i dövizli borç. Korktum bir ara 40’a çıktı. Bu rakam önemli bir rakam. Nisan ayında 986 milyon dolardı. Şimdi 811 milyon dolara indirmişiz. Kurdan dolayı dış borca 750 milyon dolar gelecek.”

“81 BİN VATANDAŞIMIZA ULAŞTIK”

“Bugüne kadar 98 bin civarında hizmet etmişiz. 17 ilçemizde her gün mahallelerimizde iftar sofraları kurduk. 81 bin vatandaşımıza ulaştık. 117 bin civarında iftariyelik 63 bin bardak çorba ikramımız oldu. 924 mahallemizde 962 farklı noktada tatlı ikramı gerçekleştirdik. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Sağlık ve huzur içerisinde geçirmenizi diliyorum.”

KAMULAŞTIRMA

“Bazı konularda kamulaştırma yapıyoruz. Maliyetimizi düşürmeye çalışıyoruz. Arıtma tesisleriyle ilgili de kamulaştırmasını yaptık. Artık Büyükşehir olarak biz işletiyoruz. Her şey kendi kontrolümüzde. Bunun da ekonomik bir girdisi olduğunu söyleyebilirim. “ ifadelerini kullandı.