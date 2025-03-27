Belediye ve iştirakleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ve hayata geçirilen hizmetleri, düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaşan Bozbey, “Birçok tesisimiz kapasite artışına ihtiyaç duymaktadır. Nüfus arttıkça ilave yapmamız gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ müze teşekkür etmek istiyorum. Bir araya gelindi ekipler kuruldu. Nilüfer Çayı’dan baştan sonra inceleme yapıldı. 155 kaçak deşarj bu alanda tespit edildi. Biz görevi üstlendik bunları betonladık. Bunlar fabrikalar. Sadece Nilüfer Çayı üzerinde olanlardan bahsediyorum. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Verdikçe geri tepecek, fabrikayı basacak. 3 gün sonra bunlar bağırmaya başlayacak fabrikayı su bastı diye. Kapatacaksa kapatacak. O suyu arıtma tesisine götürmeden o fabrika açılmamalı. Arıtma tesislerinden bize veri vermeyin. Biz biliyoruz. Bize Arıtma Tesisi’nden çıkan dereye döküleni verin. Temizse temizdir. Değilse bir yerde kaçak var demektir. Bursa Nilüfer Çayı’ndaki suyun 4. seviye olduğunu söyledik, maalesef hala meyve sebze sulanıyor arkadaşlar. Nilüfer Çayı üzerinde elektronik bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Belirli aralıklarla bizim sistemimize uyarı verecek bir sistem kuracağız. Hangi kademeden geliyorsa arkadaşlarımız direkt tespitini yapacaklar” dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT