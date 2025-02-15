Başkan Bozbey, proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte ikinci kez İnegöl’e çıkarma yaptı.

“ÖZVERİ VE KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Bozbey, beraberindekilerle birlikte Huzur Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Huzur Mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu’nun yer aldığı ziyarette mahalle sakinlerinin görüşlerini alarak önerilerini dinleyen Başkan Bozbey, “Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu başta olmak üzere mahallemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri en hızlı ve etkin şekilde sunmak için tam kapasite çalışıyoruz. Her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak, altyapı sorunlarını kalıcı çözümlerle gidermek öncelikli hedeflerimiz arasında. Eşit ve adil hizmet anlayışımızla, Bursa’nın 17 ilçesinde aynı özveri ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“SIKINTILARI ÇÖZMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl’de görüştükleri esnaf ve kooperatiflerin sorunlarını dinlediklerini, kısa zamanda çözüm üreteceklerini söyledi. İnegöl’ün en önemli sorunlarından birisinin de altyapı olduğunu belirten Başkan Bozbey, göreve geldikleri günden bu yana altyapıyla ilgili yoğun çalışma yaptıklarını vurguladı.