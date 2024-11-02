Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey x sosyal medya hesabından bir açıklama da bulundu yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Güne, Bursa Karacabeyliler Derneği’nin değerli üyeleriyle bir araya gelerek başladık.

Bu buluşmada, Karacabey’in sorunlarını ve ihtiyaçlarını ele alma fırsatı bulduk. Şehrimizin her bir ilçesini daha yaşanabilir hale getirmek ve güzelleştirmek için el birliğiyle çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladık.

Nazik plaket takdimleri ve bu sıcak misafirperverlikleri için kıymetli dernek başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.