Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangının ormanlık alana sıçraması sonucu 897 dekar orman ve biçilmiş alanın yanmasının ardından bir fidan dikme kampanyası başlattıklarını duyurdu. Bozbey, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Şimdi, tüm Bursa olarak yaşamı ve umudu yeniden yeşertme zamanı. Son zamanlarda yaşadığımız yangınlar nedeniyle kaybettiğimiz her ağacın yerine yenilerini yetiştirmek için, Büyükşehir Belediyemizin 5890 çalışanı adına birer fidan dikmeye başlıyoruz."

"Başlattığımız bu hareketin tüm iştiraklerimize, Bursa'nın sanayicilerine, kurum ve kuruluşlarına ilham vermesini diliyorum. Bursa bizim! Bursa hepimizin. Hep birlikte, yaşamı ve umudu yeniden yeşertelim."

BURULAŞ'tan Destek: "3013 Personelimiz Adına Fidan Dikiyoruz"

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yangından zarar gören bölgeleri yeniden yeşertme amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasına destek vereceklerini belirtti. Beşli, "BURULAŞ olarak, ormanlarımızı yeniden canlandırmak için büyük bir adım atıyoruz ve 3013 çalışanımız adına fidan dikiyoruz." şeklinde konuştu.