Yangın, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangında Uludağ Üniversitesine ait bir tesisin çatısı da yandı. Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Bölgeye 2 uçak ve 4 helikopter daha gelmesi bekleniyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Mahmut Demirtaş, “Çok şiddetli bir rüzgar var. Üniversite bölgesinde yayılıyor. Bir taraftan helikopterle havadan bir taraftan karadan müdahale ediliyor. En kısa sürede kontrol altına almayı hedefliyoruz. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin bulunduğu alanlarda at ve koyunların tahliyesi ile ilgili çalışmamız oldu. Alevlerin yayılmaması için gayret gösteriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile görüşüyoruz. 2 helikopter havadan müdahalesini sürdürüyor. 2 uçakta ve 4 helikopter daha gelmesini bekliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA