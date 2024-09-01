Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının kalkması dolayısıyla Bursa Su Ürünleri Hali’ni ziyaret ederek balıkçı esnafıyla buluştu.BURSA (İGFA) - 15 Nisan’da başlayan denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül itibariyle sona erdi. Gece yarısı ‘Vira Bismillah’ diyerek limandan ayrılan Bursalı balıkçılar, yakaladıkları balıkları Bursa Su Ürünleri Hali’ne getirerek alıcıyla buluşturdu.

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sabahın ilk ışıklarında haldeki balıkçı esnafını ziyaret ederek yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hal ve Balıkçı esnafının sorunlarını dinleyen ve yerinde çözümler üreten Başkan Mustafa Bozbey, denizlerden bol balık çıkmasını, esnafın çok kazanmasını ve vatandaşların da bol balık tüketebilmesini arzuladıklarını dile getirdi. Başkan Bozbey, “Bugün balık sezonunun açılış günü. İnşallah balık çok olur, esnafımız daha hesaplı satış yapar, vatandaşımız daha fazla balık tüketebilir. Balığı sürekli yiyebilmek için öncelikle denizlerimizi temiz tutmalıyız. Avlanma yaparken denizlerimizi de korumalıyız. Atıkları gelişi güzel bırakmamalıyız. Bursa bu konuda öncü bir kent. Diğer belediye ve kurumların ileri biyolojik arıtmaları kullanmasını istiyoruz. Balığı hem taze hem değerinde hem de çoğalarak vatandaşlarımıza ulaştırmak için bu çok önemli. Sezonumuzun açılışı hayırlı olsun. Esnafımıza bol kazanç diliyorum” dedi.