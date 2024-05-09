Bursaspor Divan Kurulu toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Hepimiz Bursasporluyuz. Dün için uğraşmayacağız. Yarın ne yapacağız, 'Her yıl bir lig atlayan bir Bursaspor’u nasıl inşa edeceğiz' diye çalışacağız” dedi.



Bursaspor Divan Kurulu toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursaspor Başkanı Sinan Bür, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Bursaspor eski başkanları Erkan Kamat ve Ömer Furkan Banaz, Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı.



“Asla icazet makamı olmayacağım”

Toplantıya Bursaspor taraftarı ve üyesi olarak katıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak asla icazet makamı olmayacağım. Asla Bursaspor’un iç işlerine karışan bir yönetici olmayacağım. Bu zamana kadar kent yöneticilerinin karışması sebebiyle Bursaspor bu noktalara geldi. ‘Bu teknik direktörü al, şunu gönder, bu futbolcuyu al, şunu gönder’ gibi şeyler duyduk. Ama bir kent yöneticisinin, belediye başkanının bu tür şeylere karışmaması lazım” diye konuştu.



“Bursaspor’u ayağa kaldırmalıyız”

Bursa’nın uluslararası alanda Bursaspor markasıyla temsil edilebileceğini ifade eden Başkan Bozbey, Bursaspor için sadece salonda olanların yeterli olmayacağını da dile getirdi. Bu kentte birçok iş insanının destek olduğunu söyleyen Bozbey, “Bir sistem geliştirmeliyiz. Yapılanların yanlış olduğunu gördük. Yeni bir kurguyla Bursaspor’u ayağa kaldırmalıyız. Bunu yapacak birikimli insanlarımız çok. İş dünyası biraz mesafeli bakıyor. Onların da güvenini tesis edecek bir sistem Bursaspor’da kurulmalı” dedi.

Bursaspor’un en büyük sıkıntılarından birisi olan tahtanın açılması konusuna da değinen Bozbey, “Tahta açılabilir. Fakat sürdürebilir olması şart. Bu sene açtınız, seneye aynı durumlar ortaya çıkarsa ne yapacaksınız? Burada alacaklılar var. Onlardan rica mı ederiz, ikna mı ederiz? Destek bekliyoruz. Dünyada şirketlerin, takımların bir değeri vardır. Bir de marka değeri vardır. Bunlar son derece önemli” diye konuştu.



Bursaspor Başkanı Sinan Bür, toplantının Bursaspor için bir milat olmasını dileyerek, herkesin elini taşın altına sokarak Bursaspor’u canlandırmak gerektiğini söyledi.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, şampiyon apoleti taşıyan Bursaspor’un yok denecek kadar az bir gelirle son profesyonel ligde mücadele vereceğini hatırlatarak, bu zor dönemleri atlatmak için başta eski yöneticiler ve geçmişte formayı terleten eski futbolcular olmak üzere tüm alacak sahiplerinin toparlanana kadar fedakârlıkta bulunmasını istedi.