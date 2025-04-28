

Toplantıya Başkan Bozbey’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Ergül Halisçelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, PM üyesi Canan Taşer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.



BURSA, GELECEĞE YÖN VEREN GÜÇLÜ BİR KENT OLMA HEDEFİYLE YÜKSELİYOR

Başkan Bozbey, “Dünya, baş döndürücü bir hızla değişiyor. Önceliklerimiz, alışkanlıklarımız ve gündemlerimiz de dönüşüm geçiriyor. Bizler, bu değişimi yöneten bir anlayışa sahibiz. Bir tarafta ticaret savaşları, bir tarafta yeni ittifaklar, bir tarafta ise yeni olanaklar… 20. yüzyıla damgasını sanayi devrimi vurmuştu, 21. yüzyıla ise teknolojik devrim, kentleşme ve kent ilişkileri damgasını vuruyor. Güçlü olanın ayakta kaldığı acımasız bir dünyada, güçlü ülke ve devletin yapı taşı da her zaman güçlü kentlerden oluşur. Ufkumuz ve ana hedefimiz, güçlü, güvenli ve mutlu insanların yaşadığı büyük bir Bursa’dır. Çünkü Bursa, sıradan bir kent değildir. Bursa, bir taraftan imparatorluk başkenti olarak devasa bir medeniyet mirasını taşırken, diğer taraftan Türkiye’de sanayi ve üretimin öncüsüdür. Bursa, aynı zamanda kültür, sanat ve spor kenti olmasının yanı sıra, kırsal kalkınmada ve tarımda da büyük bir potansiyele sahiptir. Aynı anda bu kadar potansiyele sahip kentler dünyada bir elin parmağını geçmez. Her açıdan zengin, çok yönlü ve potansiyeli yüksek bir kentte yaşıyoruz. Elbette, Bursa’nın insan dokusu da bu zenginliği yansıtmaktadır. Kentimizin nüfus yapısı, sahip olduğu özgün ve zengin koşulların bir sonucu olarak; ülkemizin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine, 80 ilden vatandaşımızla çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Eğer biz Bursa’da gururla anlatacağımız bir hikaye yazacaksak, bu hikaye; bir arada yaşamanın, kardeşliğin, birlikte üretmenin ve birlikte başarmanın hikayesi olacaktır. Amacımız, yalnızca rutin belediyecilik faaliyetleri yürütmek değil; Bursa’yı örnek ve lider bir kent yapmak, Bursa’yı öncü kılmak ve Bursa’yı bir dünya kenti olarak hak ettiği yere taşımaktır. Ve elbette, bunun merkezinde yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu açıdan kritik bir role sahiptir” dedi.