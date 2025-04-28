Toplantıya Başkan Bozbey’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Ergül Halisçelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, PM üyesi Canan Taşer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Bursa Belediye Başkanı, son günlerde hakkında yapılan suç duyurusu girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, kentte hesap sorulacaksa öncelikle geçmiş dönemlere bakılması gerektiğini söyledi. Başkan, yaptığı çalışmaların şeffaflık ve kamu yararına dayandığını belirterek, "Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Her adımımızda Bursalı hemşehrilerimizin menfaatlerini gözeterek hareket ettik" dedi.

Bursaspor’un başarısı üzerinden kentin birlik ve beraberlik içinde ilerlemesine vurgu yapan Başkan, suç duyurusu girişimlerinin Bursalılar tarafından sorgulanması gerektiğini ifade etti. "Bursaspor nasıl şampiyon olarak üst lige yükseldiyse, biz de Bursa’mızı daha üst liglere taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz," dedi.

Toplantısında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine değinen Başkan, demokrasinin kurumsallaşmasının, seçilmiş yöneticilerin halkına hesap vermesiyle mümkün olacağını belirtti. Başkan, her ay düzenli olarak Bursalılara çalışmalarını ve hesaplarını sunduklarını ifade ederek, "Bugün, geçtiğimiz bir yılın genel muhasebesini yaparak mevcut durumu değerlendireceğiz ve gelecek dönem planlarımızı paylaşacağız" diye ekledi.