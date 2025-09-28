Atölyelerde eğlenceli vakit geçiren çocukları ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, hünerlerini sergileyen minikleri alkışladı.



Festival dolu dolu geçiyor

Bursa'nın sahip olduğu köklü gastronomi ve mutfak kültürü, Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor' temasıyla düzenlediği 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nde yeniden vitrine çıktı. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce lezzet tutkununun katıldığı festival, Merinos Parkı'nda her yaştan insanın hem damak zevkine hem de göz zevkine hitap ediyor. Gastronomi alanındaki profesyonellerin yoğun katılım sağladığı festival, vatandaşların ailece eğlenceli vakit geçirmelerine de imkan sağlıyor.



Yerel lezzetlere yoğun ilgi

Bursa'nın cantık, tahinli pide, cevizli lokum, Gedelek turşusu, süt helvası gibi yerel lezzetleri üzerine gerçekleştirilen atölyelere ziyaretçiler de katılım sağlarken, kadın kooperatiflerinin de etkin rol aldığı birçok atölyede, ustalar yerel lezzetleri baştan oluşturdu. Lezzet atölyelerinde ise Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ukrayna'da gelen misafirler yöresel lezzetlerini tanıttı. Alternatif Sahne'de Grup Rh+'in canlı müzik performansı, yarışma, film gösterimi ve sürdürülebilirlik perspektifinde atık gıdaların can dostların beslenmesinde kullanımı etkinlikleri gerçekleştirildi.





Çocuk şefler hünerlerini sergiledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte gün boyu alanı gezerek hem usta şeflerle hem de vatandaşlarla bol bol yemek kültürü üzerine sohbet etti. Kadın kooperatiflerinin stantlarını gezerek yöresel ürünler hakkında bilgi alan Başkan Bozbey, çocuk sahnesini de ziyaret ederek miniklerin çalışmalarını yakından takip etti. Oyun alanı, bilim gösterileri, masallarını ve gölge oyunlarıyla eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, kek yapımı ve süsleme atölyesindeki hünerlerini Başkan Bozbey'e de gösterdi.



Geleceğin şefleriyle sohbet

'Geleceğin şefleri' diyerek çocuklara hitap eden Başkan Mustafa Bozbey, miniklerle sohbet ederek yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti. Büyük bir katılım ve coşkuyla devam eden festivalin her yaştan insana hitap ettiğini söyleyen Başkan Bozbey, ülkemizin geleceği olan çocukların hem eğlendiğini hem de Bursa'nın gastronomi kültürünü yakından öğrenme fırsatı bulduğunu belirtti.