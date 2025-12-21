Osmangazi Belediyesi, yeni yıl etkinlikleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin tarihi atmosferinde müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Dillere pelesenk olan eserlerin seslendirildiği ‘Yeni Yıla Merhaba’ konserinde müzikseverleri derin bir yolculuğa çıkaran gençler, sergiledikleri performans ile beğeni topladı. Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir’in de katıldığı programa Bursalılar da yoğun ilgi gösterirken, dinleyiciler pek çok kez türkülere eşlik ederek konsere renk kattı.

Genç müzisyenlerin geleceğinin çok parlak olduğuna işaret eden Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu Şefi Nergis Dinç Yavuz, "Çok güzel bir performans sergilediler, onlarla çalışmak çok keyifli, her birini ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Bize bu fırsatı tanıdığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a ve Başkan Yardımcımız Mutlu Esendemir’e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Konseri izleyenler arasında yer alan Nilüfer Kadın Korosu Şefi Aysel Gürel de, Osmangazi Belediyesi’ni, şefi ve koroyu kutlayarak, "Geleceğin müzisyenleri yetişiyor." şeklinde konuştu. Etkinliğe katılan vatandaşlar ve genç müzisyenler de, gençlerin çok güzel bir akşama imza attıklarını dile getirdi.

Etkinliğin sonunda Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Şef Nergis Dinç Yavuz’a çiçek takdiminde bulundu.