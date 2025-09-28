

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca köyü yolunda 2 grup arasında daha önceye dayanan husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine silahla saldırdı. Silahlı kavga sonucunda Ahmet K.(25) ağır yaralanırken, Fırat D.(20) sırtından, Samet S.(21) ise elinden yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ahmet K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ACİL SERVİS KARIŞTI

Kavgayı duyan iki tarafın akrabaları İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde kavga etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK