Arapçeşme Mahallesi'nde esnafla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 'Şehrimizi birlikte yönetme anlayışıyla hareket ediyor, esnafımızın ve vatandaşlarımızın fikirlerini her zaman önemsiyoruz' dedi.

Başkan Zinnur Büyükgöz'e mahalle ziyaretinde, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve Arapçeşme Mahalle Başkanı Bahri Kalaçay eşlik etti. Heyet, esnafla birebir temas kurarak mahalledeki ihtiyaç ve beklentileri yerinde değerlendirdi.

Esnafla sohbet eden Başkan Büyükgöz, hayırlı işler temennisinde bulunarak belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Esnafın görüşlerinin belediye hizmetlerine yön verdiğini ifade eden Başkan Büyükgöz, 'Şehrimizi birlikte yönetme anlayışıyla hareket ediyor, esnafımızın ve vatandaşlarımızın fikirlerini her zaman önemsiyoruz' dedi.