Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleri ile bir araya geldi. Çayırovalılarla buluşan Başkan Çiftçi, ilk olarak İnönü Mahallesi sakinlerinden Mehmet Kesik’e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi, ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizin sağlığı ve varlığı bizlere de güç kuvvet veriyor. Geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğumuz İnönü Mahallesi sakinlerimizden Mehmet Kesik kardeşimize rabbimden şifalar diledik. Candan sohbetleri ve içten misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Yenimahalle sakinlerinden Edibe Kartal’ın ailesine de taziye ziyareti yapan Çiftçi, Kartal ailesine sabırlar dileyip, acılarını paylaştı. Günün son ziyaretini yaşamını yitiren Alican Yıldırım’ın ailesine gerçekleştiren Bünyamin Çiftçi, Yıldırım ailesine sabırlar dileyerek, "Belediye personelimiz Nurcan Yıldırım’ın Rahmet-i Rahman’a kavuşan babası Alican amcamızın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledik. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Rabbim, rahmetiyle muamele eylesin” ifadelerini kullandı.