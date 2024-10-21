Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kariyer Günleri etkinliği kapsamında, Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Çiftçi, öğrencilerin sorularını yanıtlarken, “Gençlerimizle buluşmak bana mutluluk veriyor” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni haftanın ilk gününde, Çayırovalı gençlerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ‘Kariyer Günleri’ programı kapsamında Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 11. sınıf öğrencileriyle buluşan Başkan Çiftçi, gençlerle hem sohbet etti hem de sorularını yanıtladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra, programa Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir ve Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi öğretmenleri de katılım gösterdi. Selamlama konuşmalarının ardından kürsüye çıkan ve gençlere hitap eden Başkan Çiftçi, eğitim hayatından örnekler verdiği konuşmasında, şunları dile getirdi;

“HEPİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİSİNİZ”

“Gençler, hepiniz bizim için çok kıymetli ve değerlisiniz. Sizler için birçok çalışmayı hayata geçirdik. İlçemizin iki farklı noktasında kitap kafeler açtık. Bir üçüncüsü de Çayırova Millet Bahçesi içerisinde yeni kurdelesi kesildi. Sizlerin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesi için çalışıyoruz. Gençlik Merkezi’mizi ilçemize kazandırdık, burada boş vakitlerinizi değerlendirebilirsiniz. Bilgievlerimizdeki enstrüman kurslarına kayıt yaptırabilirsiniz. Spor yapmayı ihmal etmeyin, siz gençlerimize 9 branşta spor yapabilme imkanı da sunuyoruz. Her şeyin başı sevmek, biz sizleri çok seviyoruz, fikirlerinizi çok önemsiyoruz ve sizlerle birlikte yol yürümek istiyoruz.”

ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI

Öğrencilerin sorduğu sorulara yanıt veren Başkan Çiftçi, gençlerden gelen talepleri de not alarak çözüm noktasında gerekli adımları atacaklarını vurguladı. Program sonunda gençlerle özçekim yapan Başkan Çiftçi, “Gençlerimizle buluşmak bana huzur ve mutluluk veriyor. Onların hayallerini dinlemek ve kariyer yolculuklarında onlara destek olmak, benim için çok keyifli ve kıymetli” açıklamalarında bulundu.