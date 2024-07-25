Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Kocasinan İnovasyon Merkezi’ ile gençler, teknoloji altyapısı noktasında daha donanımlı şekilde geleceğe hazırlanıyor. Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerine yönelik hazırlanan tesiste gençlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, merkezle geleceğin bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştireceklerini söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Sümer Yenimahalle Tesisindeki sınıfları ve atölyeleri tek tek gezerek, büyük bir titizlikle kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Burada verilen eğitim sayesinde bir yandan geleceğin Türkiye’sini inşa ederken bir yandan da bilim adamları ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımıza ve gençlerimizi, robotik kodlama, yazılım, arduinonun yanı sıra model uçaklar ve insansız hava araçlarıyla bir araya getiriyoruz. Teknoloji ile gençleri buluşturduğumuz Kocasinan İnovasyon Merkezi’nde ortaokul çağından başlamak üzere lise ve üniversiteye kadar devam edecek şekilde eğitimler veriyoruz. Teknolojiye meraklı olan gençlerin, buradaki çalışmalar neticesinde memleketimiz için ihtiyaç duyulan her turlu mühendislik altyapısını sağlayabilecek bir merkez olması için gayret gösteriyoruz. Teknoloji ile merakı, hobisi veya içindeki cevheri gün yüzüne çıkarmak isteyen gençleri bekliyoruz. Rabbim, gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek, mühendis ve bilim adamları yetiştirmektir. Bilim ve teknoloji atölyelerini daha kapsamlı hale getirerek çocuklarımızı, dünya ile rekabet edebilecek düzeyde yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Güçlü Türkiye’nin yarınları ve aydınlık geleceğin teminatı olan çocuklara daha donanımlı yetiştirmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.