Danıştay, trafik cezalarına itiraz eden milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, idari para cezasına ilişkin yargı süreci devam ederken idarenin tahsil amacıyla ödeme emri düzenleyemeyeceğine hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Sekizinci Dairesi kararında, kesinleşmeyen kamu alacağı için tahsilat sürecinin başlatılamayacağı açıkça belirtildi.

HIZ CEZASINA İTİRAZ ETTİ

Karara konu olayda, İzmir'de hız sınırını aştığı gerekçesiyle Ahmet Dokucu adına Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1.506 lira idari para cezası kesildi. Sürücü, cezanın haksız olduğunu belirterek Menemen Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti. Ancak itiraz süreci devam ederken cezanın tahsil edilmesi amacıyla dosya Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderildi ve sürücü adına ödeme emri düzenlendi.Daha sonra Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti. Sürücü, ödeme emrinin iptali istemiyle İzmir 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı ancak bu dava da reddedildi.

DANIŞTAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

İdare Mahkemesinin kararının kesinleşmesinin ardından Danıştay Başsavcılığı, kesinleşmeyen idari para cezası için ödeme emri düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kararın kanun yararına bozulmasını talep etti.

Başvuruyu inceleyen Danıştay Sekizinci Dairesi, Kabahatler Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerini birlikte değerlendirerek önemli bir sonuca ulaştı.

"KESİNLEŞMEYEN CEZA TAHSİL EDİLEMEZ"

Danıştay kararında, idari para cezalarına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulması halinde cezanın ancak yargılama tamamlandıktan sonra kesinleşeceği vurgulandı.

Kararda, tahsil işlemini yürüten idarenin kamu alacağının kesinleşip kesinleşmediğini kendiliğinden incelemekle yükümlü olduğu belirtilerek, yargı süreci devam ederken ödeme emri düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

MAHKEME KARARI KANUN YARARINA BOZULDU

Danıştay Sekizinci Dairesi, Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebini kabul ederek İzmir 2. İdare Mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararını hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

Kararın bir örneğinin ilgili bakanlıklara gönderilmesine de karar verildi.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Danıştay'ın bu kararı, trafik cezasına veya diğer idari para cezalarına karşı yasal süresi içinde sulh ceza hakimliğine başvuran kişiler açısından emsal niteliği taşıyor.

Karara göre, itiraz süreci devam ederken ve ceza henüz kesinleşmeden idare tarafından ödeme emri düzenlenerek tahsilat süreci başlatılamayacak. Böylece yargı süreci sonuçlanmadan vatandaşlardan cebri tahsil yoluna gidilmesinin önüne geçilmiş oldu.