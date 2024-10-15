Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent genelinde devam eden projeleri ve yenileme çalışmalarını yerinde incelemek için sahaya indi. Başkan Mirza, yapılan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alırken vatandaşlarla da buluştu.

Başkan Mirza’nın ilk durağı, Eski Hal Binası oldu. Şehir merkezinde bulunan bu önemli yapının modernize edilmesi ve halkın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için sürdürülen çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Mirza, en kısa sürede burada 2. Kent Lokantası’nın açılacağının müjdesini verdi. Belediye Başkanı, mevcut sosyal projeler kapsamında hizmet veren ilk lokantanın, toplumun her kesimine kaliteli ve uygun fiyatlı yemek sunmaya devam ettiğini de vurguladı. Daha sonra 600 Evler Mahallesi’ne geçen Mirza, üst geçitlerin bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Üst geçitlerin modernize edilmesiyle mahalle sakinlerinin daha güvenli bir ulaşım imkanına sahip olacağını belirten Başkan, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

100. Yıl Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını da denetleyen Başkan Mirza, yolların yenilenmesinin önemine dikkat çekti. Vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak ve güvenliklerini artırmak amacıyla yapılan bu çalışmaların hızla ilerlediğini ve yolların kısa sürede kullanıma açılacağını ifade etti. Son olarak Çınarlı Mahallesi Şevkiye Caddesi’nde parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyen Başkan Mirza, sokakların daha estetik ve kullanışlı hale getirileceğini belirtti. Mahalle sakinlerinin daha modern bir yaşam alanına kavuşacağını söyleyen Başkan, bu çalışmaların Bandırma’nın çehresini güzelleştirdiğini vurguladı.

Başkan Dursun Mirza, tüm projelerin hız kesmeden devam edeceğini ve Bandırma’nın dört bir yanında yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.