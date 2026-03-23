Kestel'de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programları, yoğun katılımla gerçekleşirken, ilçede bayram coşkusu her noktada hissedildi.

Ramazan Bayramı süresince gerçekleştirilen programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçe genelinde adeta her noktada hemşehrileri ile buluştu.

Başkan Erol, üç günlük bayram programı çerçevesinde 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Ramazan Bayramı boyunca kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği kapsamlı ziyaret programıyla vatandaşlarla bir araya geldi. Üç gün süren bayram programı kapsamında 30 kırsal mahalleyi ziyaret eden Başkan Erol, ilçe genelinde kapı kapı dolaşarak hemşehrileriyle bayramlaştı ve bayram sevincini her haneye taşıdı.

Üç günlük bayram programı çerçevesinde 30 kırsal mahalleyi ziyaret eden Başkan Erol, ilk gün Saitabat, Osmaniye, Orhaniye, Derekızık, Burhaniye, Gözede, Alaçam, Sayfiye, Şevketiye ve Lütfiye mahallelerinde hemşehrileri ile bayramlaştı. İkinci gün kırsal mahallelerdeki bayramlaşma programlarına Erol, Erdoğan, Yağmurlu, Soğuksu, Seymen, Ümitalan, Babasultan, Kozluören, Kazancı, Aksu ve Çataltepe mahalleleri ziyaretiyle devam etti.

Programın devamında üçüncü gün ise Turan, Gölbaşı, Dudaklı, Narlıdere, Barakfakih, Serme, Ağlaşan, Kayacık, Nüzhetiye ve Gölcük mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erol, bayram sevincini kırsalda da paylaştı.

'Bu güzel tabloyu korumak en büyük temennimiz'

Başkan Erol, bayram boyunca yaşanan birlik ve beraberlik atmosferine dikkat çekerek, 'Bayramın bereketini ve muhabbetini hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Gittiğimiz her yerde aynı samimiyet ve içtenlikle karşılanmak bizler için en büyük kazanç oldu. Bu güzel birlikteliği korumak ve daha da güçlendirmek en büyük temennimiz. Nice bayramlarda yeniden bir araya gelmek dileğiyle' dedi.