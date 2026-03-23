Osmangazi Belediyesi, kentte afet bilincini artırmak ve özellikle çocukların küçük yaşta doğru bilgiyle yetişmesini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi'nde düzenlenen eğitim programında yaklaşık 30 öğrenciye afet farkındalık eğitimi verildi. Program çerçevesinde öğrencilere deprem başta olmak üzere afet türleri, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler detaylı şekilde anlatıldı.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise öğrenciler, üç boyutlu modelleme ve VR gözlük teknolojisi sayesinde afet senaryolarını deneyimleyerek öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı buldu. Osmangazi Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu'nu da gezen çocuklar, burada yer alan ekipmanları yakından inceleyerek, hangi durumlarda kullanılabileceğine ilişkin bilgiler aldı.

Gerçekleştirilen eğitimlerin çocukların afet bilincini artırmak açısından büyük önem taşıdığını belirten Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Eğitmeni Tuğba Arda, 'Bugün kütüphanemizde ilköğretim öğrencilerini ağırladık. Bu eğitimleri sık sık veriyoruz. VR gözlüklerle birlikte 3 boyutlu modelleme ile afet farkındalık eğitimleri izlettik. Çocuklar, VR gözlükler eşliğinde afet çantasının nasıl hazırlanacağını deneyimledi ve bunu çok eğlenerek yaptılar. Ayrıca çocuklarımızı kütüphanemizde ağırladık, kitap okumanın önemini vurguladık. Burada, hem evlerinde, hem okullarında uygulamaları gereken bütün pozisyonları gördüler' ifadelerini kullandı.

Program boyunca eğitimleri dikkatle takip eden ve doğal afetlere ilişkin daha bilinçli hale gelen çocuklar ise, 'Deprem nedir, yangın sırasında ne yapmamız gerekir, deprem çantasını nasıl hazırlayacağımızı, deprem anında neler yapabileceğimizi öğrendik' şeklinde konuştu.