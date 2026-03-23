İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Savaş Kılıçoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçoğlu, doğrulanmış ilan sistemi kapsamında artık sadece internet siteleri değil, sosyal medya platformlarında paylaşılan ilanların da takibe alındığını belirtti. Kurallara aykırı paylaşımlara ise idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

EİDS SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile birlikte ilan verme sürecinde kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi. Bu sistem sayesinde ilanlar yalnızca taşınmaz veya taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş emlak ve galeri işletmeleri tarafından verilebiliyor. İnternet ilan platformlarının da bu sisteme entegre edilmesiyle, yayımlanan ilanların doğruluğu kontrol altına alınıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KAPSAMDA

Yapılan düzenleme yalnızca ilan siteleriyle sınırlı kalmadı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da denetim kapsamına alındı. Buna göre, emlak ve galeri işletmelerinin sosyal medya hesaplarından doğrudan ilan paylaşması yerine, yalnızca EİDS üzerinden doğrulanmış ilanların linklerini paylaşmasına izin veriliyor. Bunun dışındaki ilan içerikli paylaşımlar ise yaptırımla karşılaşabiliyor.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Savaş Kılıçoğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sosyal medyada karşılaşılan doğrulanmamış ilanlara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle gerçekte var olmayan taşınmaz ve araçların pazarlanması, yetkisiz kişiler tarafından verilen ilanlar ve kapora dolandırıcılığı gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı’nın elektronik ortamda yayımlanan tüm ilanları titizlikle takip ettiği belirtilirken, EİDS kurallarına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi. Önümüzdeki süreçte uygulamanın daha geniş kapsamda uygulanması ve denetimlerin artırılması bekleniyor.