Ramazan Bayramı’nın ilk gününde kent meydanında düzenlenen bayramlaşma töreninde katılan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, “Ramazan Bayramının başta ülkemiz ve ilçemiz olmak üzere, İslam alemine ve tüm insanlığa mutluluk, huzur, barış ve adalet getirmesini diliyor, herkesin bayramını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma töreni kent meydanında gerçekleşti. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma coşkuyla kutlandı. Vatandaşların bayramlarını kutlayan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, "Ramazan ayı boyunca dualarımızı ettik, oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yerine getirdik. Bugün de bunun mükafatını alıyoruz. Bugün artık bayram. Bayram; dargınlıkların, küskünlüklerin geride bırakıldığı, dayanışmanın, huzurun, paylaşmanın doruğa çıktığı günlerdir. Bayramlarda büyüklerimizi, hastalarımızı ziyaret ederiz, çocuklarımızı sevindiririz. Bu vesileyle bir araya gelerek hasret gideririz. Bu anlamda bayramların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"Halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz"

Vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Gökçe, "Bayram boyunca vatandaşlarımızın huzurunu ve güzel bayram geçirmelerini sağlamak için bütün ekiplerimizle birlikte sahadayız. İlçemizin her noktasında çalışıyoruz. Gece gündüz demeden hizmetlerimizi yakından takip ediyoruz. Derince’deki her bireyin mutluluğu için çalışıyoruz. İlerleyen süreç içerisinde faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırarak tüm halkımızın mutluluğu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim için de çifte bayram oldu. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve bundan sonra da yalnız bırakmayacağına inandığım tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramımızın başta ülkemiz ve ilçemiz olmak üzere, İslam alemine ve tüm insanlığa mutluluk, huzur, barış ve adalet getirmesini diliyor, herkesin bayramını en içten duygularımla kutluyorum" şeklinde konuştu.

Bayramlaşmaya yoğun katılım

Protokol mensupları ve ilçe halkının yoğun katılım sağladığı bayramlaşma törenine Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Burhan Arpacı, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Derince Kent Meydanı’nda düzenlenen program ilçe protokolünün vatandaşlarla tek tek bayramlaşmasının ardından sona erdi.