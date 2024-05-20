Öğrencilerde bilimsel toplantılar yoluyla bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika vb. alanlarda farkındalığın oluşturulması ve bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlara yönelik çalışmalara altyapı oluşturabilecek becerilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Liselerde Bilim Uygulamaları Programı, Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programa Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, T3 Vakfı Bursa İl Sorumlusu Nurkan Karabulut, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “İlimizdeki her okulumuzun bir bilimsel gayreti ve teknolojik anlamda bir üretme çabası var. Son yıllarda bilimsel ve teknolojik alanlar; devletimiz, bakanlığımız ve üniversitelerimiz tarafından TEKNOFEST gibi Türkiye’de bunu güçlü bir rüzgâr haline getirmiş kurumlar tarafından destekleniyor, besleniyor. Öğrencilerimiz bilim adına bir şey var ettiği zaman hepimiz heyecanlanıyoruz. En çokta gençlerimiz heyecanlanıyor. Bunu yaparak kendi varoluşunu güçlendiren öğrencilerimiz var oluyor. Biz 750 bin öğrencimizden ortaöğretimdeki öğrencilerimizi bu noktada daha iyi bir platforma daha iyi bir skalaya taşımak istiyoruz. Taşırken de bizimle beraber aynı yöne bakan çocuklarımızla bilim ve teknoloji temposu var edildiğinde heyecanlanan bütün kurumlarla, bütün kuruluşlarla birlikte var olmaktan dolayı mutluyuz. Çocuklarımız için daha güçlü şeyler var edebiliriz. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye bugün bu anlamda dünyayı hayranlık içerisinde bırakan çalışmalar yapıyor. Dünya ülkeleri şu anda İHA ve SİHA gibi Türkiye’nin son birkaç yılda ürettiği teknolojik ürünleri almak için sıraya giriyor. Sevgili gençler sizin daha güçlü daha nitelikli işler yapabileceğiniz yarınlar sizleri bekliyor.” dedi.

Alireisoğlu: “Liselerimizde bilim ve teknoloji kulüpleri kuracağız”

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından tüm illerde organize edilen bilim çalışmaları ile çocukları her zamankinden daha nitelikli bir şekilde yetiştirmek istediklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Sayın Bakanımızın bu anlamda çok güçlü bir gayreti var. Müfredat çalışmaları hızlandı, yenilendi ve güncellendi. Çocuklarımızın sosyal becerilerine, teknik becerilerine önem verebileceğimiz onların bu alandaki becerilerini önceleyeceğimiz çalışmalar içerisinde bulunmaya devam edeceğiz. Biz bu yıl Bursa olarak TEKNOFEST’te 85 bin takım başvurusu yaptık. Önümüzdeki yıl onu nasıl gölgede bırakarak daha iyisi yapabiliriz sorusunu şimdiden sormaya başladık. Okullarda bilimi ve teknolojik gelişmeleri önceleyen, çocukların becerilerini toparlayabileceğimiz kulüpler yapmak istiyoruz. Bugün itibariyle de her okulda bir öğrenci temsilcisi olacak. Örneğin Ahmet Erdem Anadolu Lisesi’nde bilim ve teknolojiyi önceleyen bir kulübün öğrenci temsilcisi olacak. Bu öğrenci temsilcisinin orada kulüp arkadaşları olacak ve tüm öğretmenleri, büyükleri destekçisi olacak.” şeklinde konuştu.

Alireisoğlu, “Böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutluluğumu belirtirken ev sahipliği için de Bursa Teknik Üniversitesine ve emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, bütün okullarımızda bugün itibarıyla kurulacak olan bu teknoloji takımının bilim kulübünün başkanı olan gençler, buradan onlara da sesleniyorum. Başarılar diliyorum yolunuz açık olsun, güçlü olun başarılı olun inanarak yolunuza devam edin.” dedi.

Programda Ahmet Erdem Anadolu Lisesi ve Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi koordinatörlüğünde çalıştay ve panel gerçekleştirildi. Ahmet Erdem Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan panelde Türkçe ve Türkçenin Kullanımı, Değerler ve Anadolu İrfanı, Şiddet ve Şiddetin Önlenmesi ve Geleceğin Meslekleri konuları ele alınırken; Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi tarafından hazırlanan “Yapay Zekâ Öğrenci Çalıştayı” kapsamında fen bilimleri, matematik ve teknoloji alanlarında çalıştay gerçekleştirildi.