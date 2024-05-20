Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Erdal Alkış, başkanlık sürecinde adil, tarafsız, şeffaflık odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceğini belirterek, “Futbolun derin tutkusuyla, sporun değerlerine olan bağlılığımla ve güçlü bir ekip ruhuyla Türk futbolunu daha yükseklere taşıyacak bir lider olmaya adayım” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Erdal Alkış, ’Futbol Adalet Olursa Güzel’ mottosuyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda hedeflerini ve vizyonunu açıklayan Erdal Alkış, “Bizleri destekleyen ve Türk futbolunun içinde olduğu şartlardan rahatsızlık duyan tüm dostlarımızla birlikte yeni dönemin kapılarını aralamak için hazırız. Kısa süre önce Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığımızı açıklamıştık. Bugün Türk futbolu vizyon sunumuyla sizlerle projelerimizi ve hedeflerimizi paylaşmak için toplandık. Futbolun derin tutkusuyla, sporun değerlerine olan bağlılığımla ve güçlü bir ekip ruhuyla Türk futbolunu daha yükseklere taşıyacak bir lider olmaya adayım” diye konuştu.

“Başkanlık vizyonumuz adalet, eşitlik ve şeffaflık üzerine kuruludur”

Futbolun tüm paydaşlarını kucaklayarak, kulüpler, futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar arasında uyum ve iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Alkış, “Türk futbolunu daha güçlü, daha adil ve daha başarılı bir geleceğe taşımak için buradayız. Başkanlık vizyonumuz adalet, eşitlik, şeffaflık ve sürdürülebilir gelişim üzerine kuruludur. Sporun temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak Türk futbolunu daha ileriye taşımak için bir dizi öncelikler belirledik. Genç yeteneklerin keşfi ve geliştirilmesi, futbol altyapısının güçlendirilmesi, kadın ve ampute futbolunun desteklenmesi bunlardan bazılarıdır. Bu adımlarla futbolun her seviyede kalitesini artırmayı ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamayı hedeflemekteyiz. Ancak bu hedeflere ulaşabilmek için güçlü bir finansal temele ihtiyacımız var. Bu nedenle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve projelerimizi hayata geçirebilmek için kapsamlı bir finansman planı hazırladık. Bu plan Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunacak, altyapı yatırımlarını güçlendirecek ve kulüplerin ekonomik sıkıntılarını hafifletecek adımları içermektedir” ifadelerini kullandı.

“Türk futbolunu dünya sahnesinde parlayan bir yıldız haline getireceğiz”

TFF Başkan Adayı Alkış, Türk futbolunu uluslararası platformlarda daha güçlü bir konuma taşımak için çalışacaklarını vurgulayarak, “Birlikte Türk futbolunu dünya sahnesinde parlayan bir yıldız haline getireceğiz. Bu noktada başta siz değerli basın mensuplarının ve spor camiasının desteğiyle Türk futbolunu hak ettiği yere taşıyacağımıza yürekten inanıyor, futbolun tutkusuyla yanıp tutuşan herkesi futbolumuzun güzel geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyorum. El ele verelim ve Türkiye’nin futbol potansiyelini en üst seviyeye çıkaralım. Bu yolda azim ve kararlılıkla çalışarak, yeni zaferler ve başarılarla dolu bir geleceği birlikte oluşturalım, hep birlikte Türk futbolunda yeni bir dönemi başlatalım” dedi.

“Ülkemizdeki futbol takımlarını borçtan kurtaracak finansman projemiz var”

Türk futbolunun geleceği için önemli adımlar atmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda ihtiyaçları çok iyi bildiklerini ifade eden Erdal Alkış, “Ülkemizdeki futbol takımlarını borçtan kurtaracak finansman projemiz var. Bu kapsamda 2 milyar dolarlık finansman için gerekli ön anlaşmaları sağlamış bulunuyoruz, fon hazır bekliyor. Ayrıca yayın gelirlerini de artıracak projelerimiz var. Bu doğrultuda mevcuttaki yayın gelirini de artıracağız ve bu gelirler futbol kulüplerimize akacak. Tüm bunlara ek olarak seçildiğimiz ilk sene iddaa gelirini de 500 milyon Dolar bandına çıkaracağız. Her hafta bir maçı VR üzerinden yayınlayarak yılda 25-30 milyon Dolar’a yakın kaynak oluşturmayı planlıyoruz. Dijital ve teknolojik projelerimiz üzerinden gelir sağlamak için uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmaları da tamamladık. Özellikle halka açık kulüplerimiz ve diğer kulüplerin de halka açılmaları konusunda her türlü desteği de kulüplerimize vereceğiz. Bu projelerle, kulüplerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmeyi ve futbolun genel ekonomik sağlığını sürdürülebilir kılmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin her köşesinde yeni futbol okulları açacağız”

Türk futbolunu çağın gerektirdiği şekilde hak ettiği gibi yöneteceklerini aktaran Başkan Adayı Alkış, “Türkiye’nin her köşesinde yeni futbol okulları açacağız ve bu projemizle tüm yeteneklerimize dokunacağız. 200 semt futbol okulunun 20’si akademi mahiyetinde olacak ve 20 yeni Altınordu kazandıracağız. Bu akademilerin büyük bir çoğunluğu Doğu’da yapılacaktır. Diyarbakır’da 2 akademi, Van, Erzurum, Kahramanmaraş-Gaziantep, Mersin, Sivas, Ordu gibi yerler başta olmak üzere tüm Anadolu’ya yaygınlaştırılacaktır. Tüm Yatırımlarımızı 2 yıl içerisinde tamamlayarak her yıl onlarca Ardayı ülke ve dünya futboluna kazandıracağız” cümlelerini kullandı.

“VAR odasında eski futbolculara da yer vermeyi düşünüyoruz”

Erdal Alkış, Türkiye’de hakemlerin gelişimi noktasında yatırım yapmayı planladıklarını dile getirerek, “Türk futbolunda hakemlerin önemini çok iyi biliyoruz. Son yıllarda futboldan daha fazla hakemler konuşulur oldu. Biz, hakemlerimizin gelişimi için de projeler hazırladık. Hem bireysel, hem de profesyonel açıdan onlara katkı sağlayacak programlar hazırlayacağız. Ayrıca VAR sisteminde de değişiklikler yapmayı planlıyoruz. Örneğin VAR odasında (sistemini kurmak kaydıyla) eski futbolculara da yer vermeyi de düşünüyoruz. Bizim tek hedefimiz, güven, adalet ve şeffaflığı tesis ederek futbolumuzu en üst seviyeye çıkarmaktır” dedi.

Kadın futbolunun desteklenmesi ve geliştirilmesi noktasında da projeleri olduğunun altını çizen Alkış, “Kadın futbolu dünya geneline baktığımızda başka bir seviyeye doğru ilerliyor. Bizim de bu noktada dünyayı yakalayacak projelerimiz var. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de kadın futbolunun ulaştığı seviyeyi hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

Başkan Adayı Erdal Alkış, engelli futbolunu destekleyerek sporun erişilebilirliğini artırmak istediklerini de belirterek, “Engelli kardeşlerimizin futbolun her alanında daha fazla olmaları için çalışıyoruz. Gerçekleştireceğimiz yatırımlarla bu alanda da dünyanın 1 numarası olmak için çalışacağız” açıklamasını yaptı.