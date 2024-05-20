Şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazanan Türk Halk Müziği Sanatçısı İbrahim Harikases, teknolojinin müzik piyasasına etkilerini değerlendirdi, sanat camiasının Filistin konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti. Harikases, “Teknolojinin gelişmesiyle sanatçılarımız çok ciddi mağdur, öyle sanatçılar var ki kiralarını ödeyemiyorlar, destek çıkmak lazım. Sanatçılarımızı Filistin konusunda daha duyarlı olmaya da davet ediyoruz. Her yeri bombalıyorlar, dünyada böyle bir katliam olmamış. En azından konserlerde, eser yazarken Filistin’i sürekli dile getirmek lazım” dedi.

Şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazanan, müziğe olan tutkusuyla öne çıkan Türk Halk Müziği Sanatçısı İbrahim Harikases, müzik çalışmalarına devam ediyor. Birçok bestesi bulunan, bir albüm hazırlığı içinde olan ’Aşkı Gönlünde Ara’ gibi şarkılarıyla dikkat çeken İbrahim Harikases, teknolojinin müzik piyasasına etkilerini değerlendirdi. Harikases, İsrail’in Filistin’deki katliamına yönelik müzik camiasının daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Eserleriyle beğeni toplayan İbrahim Harikases, “Eskiden sanatçılarımız albüm çıkardıkları zaman milyonlarca satıyorlardı. Hem sanatçı hem besteci hem müzik yapımcısı hem onların yanında çalışanlar kazanıyordu. Teknolojinin gelişmesiyle beraber çok ciddi bir şekilde sanatçılarımız mağdur, sanatçılarımıza destek çıkmak lazım. Kültürümüzü iyi temsil eden sanatçılarımıza yer vermek lazım çünkü öyle sanatçılar var ki kiralarını ödeyemiyorlar, öyle sanatçılar var ki belki çocuklarının masraflarını ödeyemiyorlar, okutamıyorlar. Hep popüler müziğe önem verdik, hep Batı’ya, yabancı müziklere önem verdik. Müzikte de bence ahlaklı, kültürlü, milli, yöresel, yerli müziklere, yerli sanatçılarımıza kıymet vermek lazım. Son zamanlarda müzikte çok ciddi bir tüketim var. Resmi olarak dinlemek lazım, o sanatçıya bir katkısı olması lazım ki sanatçılar ayakta kalsın. Yoksa sanatçılarımız icraat yapamaz o hale geldiği zaman da bu sefer popüler müzik öne çıkıyor. Sanatçılar o kadar emek veriyor, bunun içinde besteci, müzisyenler, orkestra var, bir sürü masraf ediyorsun aynı zamanda yapımcı olduğumuz için her şeyi birebir yaşıyor, görüyoruz. Playback indiriyorlar ücretsiz, onun üstüne bir okuma yapıyorlar o şekil para kazanmaya çalışıyorlar. Dijital platformlar zarar verdi ama yapay zeka daha da zarar verecek, bunun da önlemini almak lazım” şeklinde konuştu.

“Filistin’i sürekli dile getirmek lazım”

Filistin’de çocuk ya da yaşlı demeden bir katliam yaşandığını, dünyanın bu duruma sessiz kaldığını söyleyen Harikases, sanatçıları duyarlı olmaya davet ederek, “Tepkimizi dile getirebiliriz, sosyal medyada dile getirebiliriz. Eser yazarken onlar adına eserler yazabiliriz. Sanatçılarımızın bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz, daha duyarlı olmaya da davet ediyoruz. Tepki gösteren, Filistin’in yanında duran çok sanatçılarımız da var ama bazıları da sesini çıkarmıyor. Çoluk, çocuk, cami, kilise, okul demeden her yeri bombalıyorlar bana göre dünyada böyle bir katliam olmamış. Ülke olarak, ülkemizin sanatçıları olarak bu konuda çok duyarlı olmamız lazım. Onlara sürekli destek vermek lazım. En azından konserlerde olsun eser yazarken olsun, dijital platformlarda olsun Filistin’i sürekli dile getirmek lazım” dedi.