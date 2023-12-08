Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe sakinlerinin istek, öneri ve sorunlarını yerinde dinleyip en hızlı çözümü üretmesi amacıyla kurduğu KİMER (Komşu İletişim Merkezi) Saha Çözüm Ekibi ile birlikte Kartallı komşularıyla buluştu, sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde Kartal’da hayata geçirilen ve şimdiye kadar binlerce vatandaşla temas kuran KİMER, bünyesindeki uzman personelden oluşan Saha Çözüm Ekibi ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de çalışmalar kapsamında Saha Çözüm Ekibine eşlik ederek Kartallı esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların talep ve sorunlarını ilk ağızdan dinleyen Başkan Yüksel, ekibine notlar aldırarak taleplerin değerlendirileceğini, sorunların ise en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ve konuların takipçisi olacağını söyledi.

Gökhan Yüksel: "Komşularımıza misafir oluyoruz"

Çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Yüksel, KİMER’in Kartal Belediyesi ve Kartallılar için önemine dikkat çekerek, “Bu proje, şehrimizin geleceğine, birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir Kartal’a ulaşma amacımıza yönelik atılmış önemli bir adım. Adını büyük bir sorumlulukla taşıdığımız ‘Komşu İletişim Merkezi’ ya da kısaca KİMER, komşularımızla daha etkin, daha yakın ve daha hızlı bir iletişim kurma amacını taşıyor.

KİMER, Kartal’ın dört bir yanında sokak sokak, kapı kapı dolaşan bir saha çözüm ekibiyle hayat buldu. Bu ekip, komşularımızın günlük yaşantısında karşılaştığı sorun, talep ve beklentileri doğrudan dinlemek, anlamak ve çözüme kavuşturmak için var gücüyle çalışıyor.

Bugüne kadar, binlerce komşumuzun ev ve iş yerlerine konuk olduk, yaşadıkları sorunları yerinde tespit ettik ve çözüm üretme sürecini başlattık. Mahallelerimizi, sokaklarımızı geziyor, evlere konuk oluyor ve komşularımızın gözünden Kartal’ı değerlendiriyoruz. Komşularımızla kurduğumuz bu doğrudan iletişim, belediyemizin hizmetlerini daha etkili bir şekilde planlamamıza ve daha iyi ulaşmamıza katkı sağlıyor. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve tüm komşularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

KİMER, 2019 yılından bu yana Kartallıların nabzını tutuyor

2019 yılından bu yana hem 7/24 hizmet veren Çağrı Merkezi ile hem de ev iş yerlerine gerçekleştirilen ziyaretler ile yüzbinlerce Kartallı ile temas kuran Komşu İletişim Müdürlüğü kadroları saha gezilerinde vatandaşların, bulundukları bölgeyle alakalı sorun ve taleplerini dinleyerek tek tek not alıyor.

Ekipler, sadece son ziyaretlerde 10 mahallede 2 bine yakın esnafa ziyaret gerçekleştirdi. Kartallılar, aynı zamanda, 444 4 578 telefon numarası üzerinden, 7/24 yine sorun ve taleplerini KİMER sayesinde Kartal Belediyesi’ne iletebiliyor.